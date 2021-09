Addio a Giorgio Nidoli

Si è spento Giorgio Nidoli, importante figura nel mondo delle professioni e dello sport nella città di Varese.

89 anni compiuti il 9 agosto, dottore dentista e professore universitario, il suo storico studio aperto dal 1969, è ora guidato dalla figlia Anna ma innumerevoli sono i ricordi dei varesini.

Appassionato volovelista, è stato prima presidente del Centro Studi Volo al Vela Alpino (di cui era ancora oggi consigliere) e presidente di Acao – Aeroclub Adele Orsi dal 2005 al 2013. La sua carriera di pilota e di appassionato lo ha visto protagonista purtroppo anche di un gravissimo incidente, sull’altopiano di Asiago circa vent’anni fa.

«L’ho conosciuto quando sono approdata al volo a vela, poco dopo il mio brevetto – commenta l’attuale presidente di Acao, Margherita Acquaderni Caraffini – Mi ha portato diverse volte in volo, era un bravissimo pilota e una persona molto affabile dalla personalità importante, che amava comunicare la sua conoscenza. E come dentista aveva “una mano” straordinaria, non ce n’era di migliori di lui».

Lascia la moglie Nada, e le due figlie Anna e Maria Cristina e i nipoti, di cui è stato grande nonno. I funerali si svolgeranno lunedì 6 settembre alle 15.30 nella basilica di san Vittore.