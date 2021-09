Una ‘Casa di comunità per le disabilità’ nel programma di Matteo Bianchi

«Il tema del sostegno alla disabilità va affrontato mettendo in campo nuovi strumenti e risorse per supportare le persone non autosufficienti. L’obiettivo della mia amministrazione sarà quello di creare, grazie ai fondi del Pnrr, una ‘Casa di comunità per le disabilità‘, che andrà a lavorare in sinergia e in maniera sussidiaria con le altre realtà del territorio impegnate in questo delicato settore».

Così l’Onorevole Matteo Bianchi, candidato Sindaco del Centrodestra a Varese, espone gli obiettivi principali del suo programma in tema di sostegno alla disabilità. I punti saranno approfonditi domani, martedì 14 settembre, con la visita a Varese dell’assessore regionale alla Solidarietà sociale e Disabilità Alessandra Locatelli.

Locatelli, accompagnata da Bianchi, inizierà la visita delle realtà impegnate nel sociale alle 15.30, con la Fondazione Renato Piatti Onlus (via Crispi n. 4); quindi la Polha Varese (via Valverde n. 19, ore 16.30); la Fondazione Molina (ore 17.15); e infine alle ore 18.00, alla Cucina di Altamura in viale Borri, avrà luogo la conferenza stampa dove Bianchi approfondirà i punti programmatici legati al tema della disabilità.

«Varese è una città con un fortissimo spirito legato alla solidarietà e all’inclusività – dichiara Bianchi – dovere fondamentale della futura amministrazione comunale è quello di creare le condizioni e dare supporto affinché le realtà che operano in questo settore riescono a portare avanti la loro opera, anche attraverso la creazione di strutture come la Casa per le disabilità».