Chiude il cavalcavia tra Brunello e Gazzada Schianno ma solo per tre giorni

Tre giorni di lavori sul cavalcavia di Brunello. Solo tre giorni, ma il ponte questa volta sarà chiuso al traffico veicolare. L’avviso è arrivato alle aziende che hanno la loro sede a Brunello a Gazzada Schianno, paesi che vengono uniti dal cavalcavia.

La chiusura sarà dalle ore 20 del 14 settembre alle ore 6 del 17 settembre. La ditta che lavora per la Direzione di Tronco della società Autostrade per l’Italia dovrà eseguire lavori di impermeabilizzazione, rifacimento del manto stradale e dei giunti del cavalcavia.

I disagi che in questi anni non sono mancati a causa del protrarsi dei tempi del cantiere, in questi tre giorni saranno maggiori, perché il ponte verrà chiuso al traffico e sarà quindi impossibile percorrerlo. Nei mesi scorsi invece la viabilità era a doppio senso di marcia e regolata dai semafori. Questa volta si dovrà trovare un percorso alternativo per chi da Brunello dovrà raggiungere Gazzada e viceversa. Dal 14 settembre, mercoledì sera a venerdì mattina presto i lavoratori di quella zona dovranno organizzarsi per cercare strade diverse dal pratico percorso del cavalcavia. Il ponte era stato riaperto il 30 agosto, come da cronoprogramma, ma era già stata messa in preventivo una nuova (breve) chiusura.Dopo di che però, l’opera di ristrutturazione del ponte può considerarsi davvero conclusa.