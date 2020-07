Autostrade conferma: riapre il cantiere sul cavalcavia Gazzada-Brunello

I lavori sul cavalcavia di Brunello partiranno la prossima settimana, quindi i primi giorni di agosto. A confermarlo la “Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia” che aveva annunciato la ripresa del cantiere, fermo da mesi, nel periodo estivo, quando è prevista una diminuzione del traffico. A settembre l’opera dovrebbe essere, finalmente, conclusa. Nella prima fase le attività procederanno senza rimodulazioni della viabilità attuale.

Il cavalcavia di Brunello è un punto “nodale” della viabilità perché oltre a mettere in comunicazione due paesi, Brunello, appunto, e Gazzada Schianno, è strada di passaggio per i lavoratori che ogni mattina frequentano l’area industriale, da una parte e dall’altra del cavalcavia.

Quello che è accaduto in questi mesi ormai è noto: quello tra Gazzada e Brunello doveva essere l’ultimo cavalcavia tra quelli interessati dai lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza commissionati dalla Provincia di Varese. Ma alcune rilevazioni fatte avevano messo in luce un problema ben più grave: una trave, ritenuta un componente strutturale del ponte, era stata trovata in una posizione non conforme.

Un problema, secondo le prime rilevazioni ingegneristiche, sorte dopo il passaggio di un trasporto eccezionale. A quel punto i Comuni interessati, Gazzada Schianno e Brunello, e la Provincia hanno “passato la palla” ad Autostrade per l’Italia. Intanto i mesi sono trascorsi e sul ponte nessuno è più intervenuto. Nessun disagio durante il lockdown ma ora che tutte le attività industriali attorno a quell’area sono ripartite, il problema delle code si è riproposto.