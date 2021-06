Rimossa la trave lesionata del cavalcavia di Gazzada-Brunello

Tempo fa aveva chiesto l’intervento di tutti i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nel Varesotto perché i lavori sul cavalcavia tra Gazzada e Brunello riprendessero al più presto, dopo anni di continue interruzioni. Ieri sera, giovedì 3 giugno, Domenico Esposito, consigliere comunale varesino di Forza Italia è stato invitato ad assistere al momento “clou” del rifacimento del cavalcavia: ovvero la sostituzione di una vecchia trave lesionata da un camion nel tratto dell’A8 che scorre sotto il ponte di Gazzada-Brunello.

Nella notte tra giovedì e venerdì i tecnici della ditta che lavora per la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia hanno rimosso la trave: «Tra una settimana sarà montata quella nuova – spiega Esposito – poi ci saranno i lavori di muratura e quindi il collaudo. Mi hanno garantito che per ferragosto i lavori dovrebbero essere terminati e il senso unico alternato rimosso».

Ancora due mesi di cantiere, quindi. Poi finalmente si tornerà a circolare senza limitazioni e code.