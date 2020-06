Cavalcavia Gazzada-Brunello, i lavori ripartono a fine luglio

I lavori sul cavalcavia di Brunello ripartiranno a breve. A comunicarlo la “Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia” che, sollecitata, ha spiegato come intende operare, dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. E così, pare, che presto riprenderanno i lavori cominciati alla fine dello scorso anno.

“In seguito al danneggiamento di una trave causato dall’urto di un mezzo pesante, si è reso necessario avviare l’iter di progettazione per le attività di ripristino – spiega la direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia-. In linea con le tempistiche previste per questo tipo di attività, i lavori sul cavalcavia della A8, situato tra i comuni di Gazzada Schianno e Brunello, saranno appaltati a fine giugno e potranno essere avviati nell’ultima settimana di luglio per proseguire nel mese di agosto; in quel periodo il flusso del traffico locale che tradizionalmente percorre il cavalcavia, è ridotto. I lavori si concluderanno entro il mese di settembre”.

La Direzione di Tronco di Milano dice di essere a disposizione degli enti territoriali e degli utenti per fornire qualunque tipo di informazione relativa ai tempi e alle modalità di cantierizzazione.

La circolazione, quindi, sarà a senso unico alternato ancora per alcuni mesi, ma la buona notizia è che il cantiere riparte. Quello che è accaduto in questi mesi ormai è noto: quello tra Gazzada e Brunello doveva essere l’ultimo cavalcavia tra quelli interessati dai lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza commissionati dalla Provincia di Varese. Ma alcune rilevazioni fatte avevano messo in luce un problema ben più grave: una trave, ritenuta un componente strutturale del ponte, era stata trovata in una posizione non conforme.

Un problema, secondo le prime rilevazioni ingegneristiche, sorte dopo il passaggio di un trasporto eccezionale. A quel punto i Comuni interessati, Gazzada Schianno e Brunello, e la Provincia hanno “passato la palla” ad Autostrade per l’Italia. Intanto i mesi sono trascorsi e sul ponte nessuno è più intervenuto. Nessun disagio durante il lockdown ma ora che tutte le attività industriali attorno a quell’area sono ripartite, il problema delle code si è riproposto.

I sindaci delle due amministrazioni comunali, nei mesi scorsi, avevano anche chiesto al Prefetto un intervento ufficiale per dare un’accelerata ai lavori che non accennavano a ripartire. Ora pare che Autostrade per L’Italia si sia ricordata di noi.