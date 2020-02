Ponte di Brunello, lavori nel limbo: si attende una risposta da Autostrade

La situazione di stallo nella quale sono precipitati i lavori al cavalcavia dell’autostrada A8 che collega Gazzada Schianno a Brunello diventa ogni giorno più insostenibile per chi quotidianamente attraversa un’arteria che collega ad un importante bacino produttivo sede di molte aziende.

Il boccino, in questa fase, è in mano alla società Autostrade chiamata ad intervenire in quanto proprietaria del manufatto. Dalla società attendono una risposta la Provincia di Varese, competente della strada che passa sul ponte, i sindaci dei due comuni coinvolti, che vista la situazione stanno pensando di interpellare il Prefetto, e le migliaia di lavoratori delle aziende che devono recarsi da un lato all’altro dell’autostrada.

La vicenda, come noto, si è complicata quando durante i lavori di messa in sicurezza avviati dalla Provincia di Varese è emerso che una trave del ponte era stata compromessa in seguito all’incidente stradale di un mezzo di trasporto eccezionale.

La trave, in seguito al colpo ricevuto, si era spostata di diversi centimetri rendendo necessario un intervento strutturale su tutta il ponte. Immediatamente è stata chiusa la corsia non in sicurezza lasciando aperta al transito a senso unico quella che invece, secondo le perizie della società, risulta perfettamente sicura.

Secondo alcune comunicazioni informali, Autostrade avrebbe già portato avanti la progettualità degli interventi e sarebbe in fase di affidamento dei lavori. Gli enti coinvolti, tuttavia, attendono una comunicazione ufficiale con un preciso cronoprogramma dei lavori.

«Abbiamo inviato una lettera ad Autostrade per l’Italia chiedendo di avere al più presto il cronoprogramma dei lavori – spiega l’assessore delegato ai Lavori Pubblici di Gazzada Schianno Roberto Carimati -. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta. Il problema non riguarda solo il nostro comune ma anche tutti i paesi limitrofi. Per questo chiediamo il sostegno di tutti i sindaci: se necessario chiederemo l’intervento del Prefetto. Non è nostra intenzione sollevare una polemica, vogliamo solo avere un’idea del tempo che occorrerà per risolvere la situazione del cavalcavia».