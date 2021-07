Cavalcavia di Brunello, ad agosto cantiere concluso

Non è come sembra: i lavori al cavalcavia di Brunello non si sono fermati (di nuovo). A spiegare come si sta procedendo è la direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, responsabile del cantiere: “Dopo l’intervento del gestore di energia per il ricollocamento delle linee elettriche e dei cavi di fibra ottica, le attività sono riprese come da cronoprogramma – si legge in una nota -. Il progetto per la realizzazione della nuova soletta dell’impalcato prevede tre fasi di lavorazione e in particolare, nella notte tra il 20 e il 21 luglio è in programma la seconda fase di getto di calcestruzzo nel tratto centrale dell’infrastruttura mentre, per la prossima settimana, è prevista la terza e ultima fase di getto che riguarderà i cordoli del ponte. Dopo queste operazioni verranno quindi avviate le attività di installazione delle nuove barriere di sicurezza ed eseguiti i lavori di pavimentazione e segnaletica orizzontale. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese di agosto.

Nella prima settimana di luglio, è stata completata la prima fase di getto di calcestruzzo che ha riguardato il tratto in corrispondenza degli appoggi dell’opera e, come da progetto tecnico, si è resa necessaria l’interruzione delle attività per consentire il consolidamento del materiale”.

Quindi, la fine di una lunga, lunghissima, quasi estenuante opera di consolidamento del ponte che sovrasta l’A8, l’autostrada dei Laghi, sembra arrivata ad una conclusione. A settembre il cavalcavia tornerà percorribile in entrambi i sensi per le auto. I pedoni, invece, dovranno prestare attenzione perché un percorso per loro, al momento, pare non sia previsto.