Chiude il cavalcavia di Gazzada Schianno – Brunello, riprendono i lavori

Il cartello apparso da una parte e dall’altra del cavalcavia che unisce Gazzada Schianno a Brunello, lascia ben sperare. “Dal 12 aprile la strada sarà chiusa dalle 20 alle 6 per lavori Enel. Traffico difficoltoso”

I lavori dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, riprendere. Enel dovrebbe spostare il cavo che consentirebbe poi alla Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia di intervenire sul pilone danneggiato. Quel che interessa agli automobilisti, al di là del fatto che la situazione si stia sbloccando, è che il ponte sarà chiuso nella notte. Considerato che il lockdown scatta alle 22 e si conclude alle 5 del mattino, sono poche le ore in cui sarà difficile circolare. Il passaggio da Gazzada a Brunello e viceversa sarà un po’ complessa e comporterà dover seguire percorsi alternativi da Castronno o da Gazzada Schianno in direzione di Azzate.