Enel: “Per procedere ai lavori sul cavalcavia, aspettiamo l’ok di Gazzada e Brunello”

“E-Distribuzione al fine di procedere con lo spostamento del cavo interessato necessita, oltre all’autorizzazione della Provincia di Varese, anche delle autorizzazioni dei comuni di Gazzada e di Brunello, richieste nel mese di dicembre e non ancora accordate“.

E’ arrivata, poco dopo la pubblicazione dell’articolo che spiega per quale motivo i lavori sul cavalcavia di Brunello sono fermi ancora una volta, la risposta di Enel.

Enel sostiene di essersi attivata presso la provincia di Varese e i Comuni di Gazzada Schianno e Brunello per ottenere l’autorizzazione a rimuovere un cavo elettrico operazione indispensabile per procedere con i lavori, ma di non aver ricevuto risposta.

Il mistero, un po’, s’infittisce perché i sindaci dei due Comuni, Paolo Trevisan di Gazzada Schianno e Andrea Dall’Osto di Brunello, garantiscono di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte di Enel.

E-Distribuzione dice invece di aver inviato a tutti e tre gli enti, i due Comuni e la Provincia di Varese, una pec, un’email con posta certificata, il 1° dicembre; la Provincia avrebbe risposto, i due Comuni no.

A questo punto non resta che sperare che il meccanismo si sia rimesso in moto e che le parti tornino finalmente a dialogare.