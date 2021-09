Chiuso per cinque notti sulla A4 Milano-Brescia il casello di Palazzolo

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i caselli di Grumello, di Ponte Oglio o di Rovato.

Si ricorda che la stazione di Ponte Oglio è chiusa in uscita per chi proviene da Brescia, in modalità permanente fino al 2 ottobre.