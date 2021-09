Chiuso temporaneamente il tratto tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano sulla A-1

Poco prima delle 07:00 di oggi, 29 settembre, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna a causa di un incidente all’altezza del km 39 con coinvolte due autovetture e un mezzo pesante (immagine di repertorio).

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, il traffico al momento è bloccato e si registra 1 km di coda verso Bologna.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna dopo l’uscita obbligatoria a Casalpusterlengo si consiglia di percorrere la viabilità esterna verso sud per raggiungere il casello di Basso Lodigiano dove rientrare in autostrada verso Bologna.