Clio torna a casa e va a vivere a Gerenzano

“Clio back Home”. Si chiama così la nuova trasmissione in onda su Discovery +, protagonista Clio Zammatteo, la quasi 39enne truccatrice, youtuber, conduttrice televisiva e imprenditrice italiana.

Dopo anni di vita e successi negli Usa, Clio Make Up torna in Italia con la sua famiglia, il marito Claudio Midolo e le due figlie Grace e Joy, nate in America nel 2017 e nel 20202. I motivi del ritorno sono spiegati in alcuni dei video promozionali che negli ultimi giorni stanno riempiendo social network e pubblicità in tv: la voglia di stare più vicini a casa, agli affetti e all’azienda di famiglia.

Famiglia (del marito) che si trova nel Saronnese. Midolo è infatti originario di Saronno e la coppia ha deciso di mettere radici nelle vicinanze, a Gerenzano. Nei video di lancio marito, figli e gatti della make up artist sono protagonisti, così come la nuova casa italiana.

Il nuovo programma tv “Clio Back Home”, una docuserie che racconta la vita di Clio da New York al ritorno in Italia, sia sugli aspetti familiari che professionali, sarà un nuovo modo per alimentare i numeri altissimi che i Clio Make Up fa sui social, con il canale YouTube che supera il milione di iscritti e video tutorial che superano le decine di milioni di visualizzazioni, per un totale di quasi 300 milioni di views.