A Cocquio Trevisago Danilo Centrella presenta il suo programma elettorale con uno spettacolo teatrale

La campagna elettorale del candidato sindaco Danilo Centrella e del gruppo Insieme per Crescere, come già successo 5 anni fa, anche questa volta sceglie il teatro per illustrare il programma della campagna elettorale e lo fa con uno spettacolo teatrale.

Il primo cittadino infatti, in corsa per il secondo mandato, ha scelto di presentare il programma elettorale invitando i cittadini cocquiesi ad uno spettacolo di cabaret, che si terrà sabato 25 settembre presso il Teatro SOMS di Caldana.

Massimo Contati, Urbano Moffa, Vincenzo Albano, Enzo Emanuello e Riki Bokor, noti volti della comicità grazie a programmi quali Colorado, Zelig e Tu si Que Vales, promettono di regalare al pubblico momenti esilaranti: perché, come afferma lo stesso Centrella, «ci sono momenti in cui occorre essere seri e determinati, come successo per esempio durante i mesi bui del lockdown, ma bisogna anche sapersi regalare momenti di sano divertimento, soprattutto in periodo di campagna elettorale, quando si rischia di prendere tutto troppo sul serio, dimenticandosi che… ridere fa bene alla salute. Un po’ di sana autoironia dunque, con l’intenzione di divertirsi e di far divertire il pubblico, grazie a bravissimi comici che non perderanno occasione per stuzzicare… sindaco e assessori».

Accanto a questo evento, sono stati fissati alcuni incontri presso gli esercizi commerciali della zona: sabato 25 dalle ore 9.30 presso il Baretto di Via Verdi; doppio appuntamento. Domenica 26: alle ore 9.30 presso la Pasticceria Branchini e alle ore 11.30 presso il Ristorante Fra.Mar.Tina. Qui i cittadini potranno incontrare i membri del gruppo Insieme per Crescere e conoscere il loro programma elettorale, in vista delle elezioni che sono oramai alle porte.