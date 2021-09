Il consigliere di opposizione Artoni chiede l’istituzione di un comitato unico che vigili sull’ospedale

Più attenzione al futuro dell’ospedale di Luino. Da tempo, il destino del Confalonieri torna al centro del dibattito politico cittadino. A sollevare il tema è di nuovo il consigliere di opposizione della lista Azione Civica per Luino Furio Artoni che lancia la proposta di istituire un comitato unico, partecipato dalle istituzioni locali, per seguire con attenzione l’evoluzione della vita ospedaliera e fare luce su problemi e soluzioni.

«Negli anni scorsi sono state raccolte firme , migliaia – commenta Furio Artoni – Migliaia di cittadini hanno sottoscritto la necessità di mantenere attiva la struttura ospedaliere. Adesso si deve fare un passo avanti per non vanificare gli sforzi fatti in passato. Riunire in unico comitato tutte le realtà presenti a favore dell’ Ospedale a cui dovranno partecipare tutte le forze politiche da destra a sinistra presenti nel nostro territorio.

E’ chiaro che il comitato adesso è stato fondato grazie alla collaborazione delle associazioni già presenti .” Io Voglio l’ospedale a Luino, e comitato a sostegno dell’ospedale di Luino, ora serve garantire e verificare che si mantenga una struttura ospedaliere luinese efficiente e utile ai cittadini..

Dopo aver letto la risposta dall’Asst Sette Laghi sulla situazione dell’ospedale di Luino, le preoccupazioni sono aumentate.. Si è parlato di un piano di investimenti per 1,4 milioni di euro per Luino, intanto però sono anni che dal tetto del quinto piano piove dentro e tutt’ora i lavori sono fermi. Aggiungo che dello stanziamento di questi fondi si parla ormai da anni, dal 2017, ma le opere non si sono viste.

Il fisiologico “turn over” dei medici di cui parla Asst è un esodo: la mia domanda, ma senza polemica, solo per capire, è se questi dottori che se ne vanno vengono poi rimpiazzati con figure di pari professionalità.

In questi giorni mi giunge notizia che è accaduto un fatto gravissimo proprio a Luino, dove una persona è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Luino e poi deceduta durante il trasporto a Varese. Il decesso è avvenuto perché mancava il rianimatore a Luino? Se così fosse, sarebbe questo un fatto gravissimo sul quale dovrebbe intervenire l’autorità giudiziaria. Ritengo che la disponibilità della dirigenza ad incontrare gli amministratori comunali vada dimostrata con i fatti, presenziando ad un’assemblea con tutti i sindaci del piano di zona e illustrare i prossimi interventi con un calendario preciso di inizio lavori . Indispensabile questo neo comitato per l’ospedale di Luino costituitosi quale osservatorio permanente sulla situazione medica e sull’evoluzione degli interventi sul nostro ospedale.

Se attualmente sono stato designato provvisoriamente come portavoce del neo comitato è altrettanto vero che mia intenzione e dell’assemblea del comitato è quella di porre a presiedere questa associazione una figura rappresentativa di un Comune o addirittura della Regione , che si impegni a seguire gli obiettivi del comitato. Pertanto sono il primo che di fronte all’impegno pubblico di un altro rappresentante politico farò un passo indietro.

Pertanto è chiaro che il sottoscritto, attivata la procedura di costituzione e svolte tutte le necessarie attività di fondazione, lascerà la presidenza a uno dei Sindaci del piani di zona, a un consigliere regionale o addirittura ad un deputato o a chi si prenderà l’onere di portare avanti gli obiettivi del comitato. Deciderà l’assemblea.del comitato stesso. Ma bisogna andare avanti».