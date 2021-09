Controlli della Polizia Locale a Busto Arsizio, 3 patenti saltate per guida in stato d’ebbrezza

Polizia Locale di Busto Arsizio in campo per la sicurezza stradale con i controlli straordinari disposti con i recenti fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale di concerto con Regione Lombardia. In particolare nella serata di venerdì c’è stato un pattugliamento straordinario del territorio nella fascia oraria tra le 21:00 e le 03:00.

Fino a mezzanotte sono stati prediletti i controlli generici nel centro città, con l’obiettivo di prevenire e reprimere le violazioni delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, mentre dalle 24:00 alle 03:00 è stato eseguito un controllo mirato volto all’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nella prima parte di serata, in totale sono stati controllati 54 veicoli, tali controlli hanno portato a contestare 13 violazioni del Codice della Strada. Due verbali sono stati elevati nei confronti di clienti di prostitute e uno per possesso di sostanza stupefacente.

Per quanto concerne la guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati sottoposti a verifica 37 conducenti, di cui solo 2 sono risultati positivi agli accertamenti ed in particolare uno nella fascia amministrativa (tra 0.5 e 0.8 g/l di sangue) e uno penale di fascia intermedia (tra 0.8 e 1.5 g/l). Quali sanzioni accessorie sono state ritirate 3 patenti ed 1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Sono stati, infine, effettuati i controlli a due pubblici esercizi, uno in periferia e uno in centro, cui seguiranno le eventuali sanzioni se riscontrate.