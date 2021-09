Dal 10 al 17 ottobre la Saronno Bike Week: il programma e le iniziative

Promuovere l’utilizzo della bicicletta in città e far conoscere la disciplina sportiva del ciclismo. Sono questi i due obiettivi che si prefigge di raggiungere la Saronno Bike Week, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale che si svolgerà nella città degli amaretti dal 10 al 17 ottobre 2021.

A presentare il programma dell’evento, che il Comune vorrà trasformare in un appuntamento annuale fisso, nella mattinata di mercoledì 29 settembre il sindaco Augusto Airoldi, l’assessore allo Sport Gabriele Musarò e l’assessore all’Ambiente Franco Casali.

«Uno dei pilastri fondamentali del nostro programma amministrativo è la sostenibilità ambientale, tema che stiamo declinando sia in termini urbanistici sia con iniziative come questa, dove vogliamo incoraggiare l’utilizzo della bicicletta» ha commentato il sindaco Airoldi.

Da sinistra a destra: l’assessore Musarò, il sindaco Airoldi e l’assessore Casali

Diverse le iniziative previste durante la settimana: dai laboratori per bambini all’esposizione di biciclette d’epoca, da una gimkana per ragazzi ad una lezione di educazione stradale, dalla biciclettata per famiglie ad una proiezione a tema, da una tavola rotonda tecnica ad un incontro sulle storie del ciclismo.

Di particolare importanza sarà la “Criterium di Saronno 2021”, la gara ciclistica nazionale che si correrà per le strade di Saronno sabato 16 ottobre, grazie ad un accordo tra l’amministrazione comunale e la società organizzatrice. In città arriveranno quindi ciclisti di varie categorie: la maschile e la femminile “a scatto fisso”, e le maschili “u23” ed “elite”. Le quattro gare previste si svolgeranno su un circuito cittadino lungo che verrà ripetuto più volte dai corridori, per un totale di 90 chilometri.

IL PROGRAMMA DELLA SARONNO BIKE WEEK

DOMENICA 10 OTTOBRE:

Le bici di una volta: Giardino di Villa Gianetti | dalle 9.30 alle 18.30

Esposizione di biciclette d’epoca curata da Registro Storico Cicli. Alle 11.00 sfilata di biciclette storiche Squadra Corse Legnano. Bimbimbici 2021: Giardini di via Carlo Porta | dalle 9.30 alle 12.30

Laboratorio di piccola manutenzione ciclistica e disegni sul tema dell’accesso a scuola a cura di FIAB Saronno Ciclocittà. Gimkana in bicicletta per ragazzi: Via Roma davanti a Villa Gianetti | dalle 14.30 alle 18.30

Un percorso a ostacoli da affrontare in bici organizzato dal G.S. Pedale Saronnese (per qualsiasi bicicletta, casco obbligatorio). MARTEDÌ 12 OTTOBRE La bicicletta verde: Cinema Silvio Pellico | ore 21.00

Regia: Haifaa al-Mansour – Arabia Saudita, 2012, durata: 1 ora e 38 minuti, ingresso libero con prenotazione obbligatoria (mail: info@pellicosaronno.it)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE

Impariamo l’educazione stradale con il vigile Ciro Parco Salvo d’Acquisto via Carlo Porta | dalle 14.00 alle 17.00

Appuntamento didattico per bambini per imparare le regole della strada. Presentarsi con bici e caschetto. Progettare la mobilità ciclabile Auditorium scuola Aldo Moro di viale Santuario | ore 21.00

Approfondimento tecnico e culturale con esempi concreti, saronnesi e non. Relatore: arch. Valerio Montieri, Area Tecnica FIAB.

SABATO 16 OTTOBRE

Criterium di Saronno Percorso cittadino attorno al centro | dalle 14.00 alle 19.00

Competizione ciclistica FCI Nazionale con quattro categorie: Scatto Fisso uomini e donne, U23 uomini e Elite (professionisti) uomini. Nota: dalle 12.00 alle 19.00 circa verrà predisposta la chiusura delle strade interessate. Per info: comune.saronno.va.it Saronno Bike Week Village Piazza Libertà e Corso Italia | dalle 9.30 alle 19.30

Il centro di Saronno si riempie di attività legate al mondo delle bici.

DOMENICA 17 OTTOBRE