Una domenica di pioggia e temporali

Pioggia e nuvole per tutta la giornata di domenica. Le previsioni del Centro Geofisico prealpino osservano il transito di una perturbazione sul nord Italia che determina oggi una fase di temporanea instabilità con afflusso di correnti umide sudoccidentali accompagnate da locali rovesci. Nei prossimi giorni è atteso tempo stabile e lievemente più mite nelle ore centrali, con a tratti passaggi nuvolosi senza precipitazioni.

Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con locali rovesci e qualche temporale in particolare tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Fenomeni localmente anche intensi, in graduale spostamento verso est con apertura di schiarite in serata a partire dal Piemonte.

Lunedì, in mattinata abbastanza soleggiato, soprattutto all’est, con velature di nubi alte e poi passaggi nuvolosi più consistenti nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. In serata e nella notte apertura di schiarite.