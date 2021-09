Due open day con la Nuova Accademia di Cinema di Castellanza

La NAC – Nuova Accademia di Cinema apre le porte della propria sede di piazza Soldini 8 a Castellanza: a ingresso gratuito con green pass e prenotazione obbligatoria, il 18-19 e 25-26 settembre la NAC accoglierà un ciclo di eventi patrocinato dalla regione Lombardia per tutti gli amanti del cinema.

Nei pomeriggi di sabato 18 e domenica 19 settembre dalle ore 15 alle 18 Paola Jacobbi, giornalista per Il Venerdì di Repubblica, Rolling Stone, Grazia, Harper’s Bazaar e Marie Claire, terrà il suo workshop “La costruzione dell’immaginario di film e serie tv”: i due incontri verteranno sul modo in cui l’industria cinematografica riceve, assimila e plasma l’immaginario culturale mondiale, soffermandosi in particolare sul panorama narratologico degli ultimi 25 anni, tanto sul versante dei film quanto su quello delle serie. La sera di sabato 18 verrà dedicata alla proiezione di due scene del lungometraggio “Cronaca vera” e lascerà poi spazio a un question time con parte del cast e della squadra di sceneggiatura del film.

Nel pomeriggio di sabato 25 dalle ore 16 alle 17 l’attrice Martina Rossi terrà l’incontro “Recitare per la telecamera”, a cui seguirà dalle 17 alle 18 la lezione del regista Michele Ciardulli “Dirigere un film”. Alle ore 21 verrà poi proiettata la puntata pilota della web serie “The Gig – Millennials Vs. Il Resto del Mondo” realizzata dagli allievi e docenti della NAC in collaborazione con la Junk Food Films.

La programmazione pomeridiana di domenica 26 settembre prevede dalle ore 15 alle 16 la lezione tenuta dalla sceneggiatrice Claudia Pompa intitolata “Dietro la scrittura di Titanic”. Seguirà alle ore 17 l’incontro con Giuseppe De Santis, allievo dei corsi PRO di regia e sceneggiatura 2019/20, che presenterà in anteprima il suo cortometraggio “While I was dreaming”. Chiuderà il ciclo di eventi la proiezione del cortometraggio “Appuntamento al buio”, realizzato dagli allievi NAC dei corsi PRO 2018/19.

Per saperne di più e prenotare il proprio posto è necessario contattare la NAC al numero 3515780428 o scrivere una mail a info-prenotazioni@nac.education.