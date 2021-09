Due premi giornalistici a Festival Glocal, ecco come partecipare

Torna Festival Glocal, quest’anno giunto alla sua decima edizione, e porta con sé i due premi giornalistici che dal 2018 accompagnano la manifestazione. Il primo riservato ai videomaker, dedicato alla memoria di Angelo Agostini, il secondo riservato invece ai giornalisti che lavorano con i dati.

Il premio riservato ai videomaker chiede ai partecipanti di candidare progetti che raccontano il locale che incontra il globale, un concetto ben riassunto dal nome del festival. Possono partecipare i lavori pubblicati dopo il 31 ottobre 2020. In palio per il vincitore c’è un premio di 1.000 euro.

L’ultima edizione fu vinta da Tiziano Scolari con un video trasmesso durante la trasmissione L’aria che tira su La7, dedicata a Marco Rodari, in arte “claun Pimpa”, un clown che viaggia nelle zone di guerra con l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini.

 

Nella valutazione degli elaborati candidati al premio di datajournalism verranno prese in considerazione l’originalità della base di dati, la visualizzazione e la narrazione giornalistica sviluppata a partire dai numeri. Anche in questo caso, possono partecipare lavori pubblicati dopo il 31 ottobre dello scorso anno. In palio c’è un premio di 500 euro.

La scadenza per candidarsi ad entrambi i premi è fissata per il 31 ottobre 2021. La premiazione si svolgerà nel pomeriggio di sabato 13 novembre.