Elezioni a Cislago. Il candidato Calegari incontra i cittadini: da martedì 7 due appuntamenti settimanali

Proseguono gli appuntamenti elettorali a Cislago in vista delle elezioni amministrative che coinvolgeranno il paese il prossimo 3 e 4 ottobre.

Sono due gli appuntamenti settimanali programmati dal candidato sindaco Stefano Calegari per spiegare alla cittadinanza il programma elettorale della lista civica IES – Impegno e Serietà, che lo sosterrà alle elezioni. Dalle 18:30 alle 19:30 il candidato sindaco sarà presenti ogni martedì presso il parco Castelbarco e ogni giovedì in via Nobile/via del Popolo per un confronto diretto su programma e lista.

«I social si usano tanto, però ritengo che alcune cose non si possano discutere lì, perché non sono lo strumento migliore – commenta il candidato sindaco -. In quest’ottica mi metto a disposizione della cittadinanza per un confronto diretto, è l’inizio di quell’atteggiamento che vorrei continuare ad avere in caso di vincita delle elezioni, stare in mezzo alla gente».