Eolo è lo sponsor principale del TORX di Courmayeur

Il rapporto stretto tra Eolo e le gare in montagna di lunga durata prosegue: per il quinto anno consecutivo l’azienda di telecomunicazioni con sede a Busto Arsizio ha legato il proprio nome al TORX, la denominazione assunta dal celebre trail valdostano Tor des Geants per la propria decima edizione.

Il trail è considerato una sorta di “maratona di New York” per gli appassionati di corsa in montagna; prenderà il via domani, venerdì 10 settembre, da Courmayeur e vedrà impegnati molti grandi specialisti internazionali di questo sport, duro ma affascinante. Al via anche la squadra sponsorizzata Eolo-Kratos che schiera tra gli altri il varesino Andrea Macchi, vincitore nel luglio scorso del Gran Trail Courmayeur sulla distanza dei 100 chilometri.

L’azienda di Luca Spada continua quindi a investire nelle sponsorizzazioni sportive: oltre al podismo e alla corsa in montagna, come noto, Eolo sostiene anche il grande ciclismo affiancando il proprio nome alle principali gare italiane (a partire dal Giro d’Italia) e alla squadra professionistica diretta da Ivan Basso e Alberto Contador. Un posizionamento strategico per un marchio impegnato a coprire con il suo segnale e con la sua rete oltre 6.500 comuni in tutta Italia, anche quelli solitamente non raggiunti da altri operatori del settore.

«La nostra è un’azienda che desidera mettere al centro la persona – spiega Spada – ancora prima che la componente tecnologica che offriamo ai nostri utenti. Per Eolo è fondamentale essere al fianco di tutti i cittadini che sentono una forte spinta propositiva verso il futuro e guardano con ottimismo alle prossime sfide che li attendono, nella vita privata o nel loro lavoro. Essere main sponsor del TORX è un grande privilegio non solo per la sua rilevanza nel panorama internazionale ma anche perché è una realtà italiana che celebra alcuni tra i panorami più spettacolari e suggestivi del nostro Paese. E per il suo ruolo nel diffondere alcuni valori fondamentali per Eolo e vicini al mondo della sostenibilità, come il rispetto dell’ambiente che ci circonda e la valorizzazione del territorio».

Per una settimana quindi, le alpi valdostane si trasformano nel palcoscenico di una delle gare più prestigiose al mondo, uno spettacolo dai risvolti epici a cui tutti i corridori presenti sulla linea di partenza vogliono prendere parte, per sfidare sé stessi e i propri limiti, per raggiungere grandi risultati.