Gianluca Tilaro e Leonardo Della Torre ai Mastini Varese

Gianluca Tilaro approda in giallonero. A lui si aggiunge Leonardo Della Torre, un nuovo innesto dalle giovanili svizzere.

Tilaro rappresenta quello che è un rinforzo per le linee di attacco varesine, mentre Della Torre un giovanissimo per rimpolpare il roster in difesa. Attaccante di 25 anni che ha fatto spola tra Como e Milano, legando maggiormente il suo nome alla formazione lariana, con al quale conta oltre 100 presenze nella IHL.

Formalmente si presenta come un giocatore in grado più di dispensare assist che marcare la rete, la quale non viene certo disdegnata quando ne ha l’occasione. Un profilo interessante perché offre una soluzione aggiuntiva e versatile in avanti, dimostrandosi presente nelle azioni di attacco, coinvolto nelle manovre di gioco e in grado di saper gestire il disco nell’ultimo terzo di ghiaccio.

Non ha un fisico possente, ma riesce ugualmente a fornire un contributo importante anche nelle situazioni che si sviluppano negli angoli e in balaustra. Ecco le sue primissime parole da giallonero: «Mi piace molto fare gol, ma mi piace anche fare assist e a volte preferisco questa soluzione alla prima, sebbene possa costarmi qualche punto in meno alla voce reti segnate. Mi sento un’ala, un attaccante laterale che però a volte gioca anche da centro a seconda delle occasioni. Non ho un gran fisico, ma se c’è da lavorare in balaustra non mi tiro certo indietro. Dopo alcuni anni di permanenza a Como volevo provare una esperienza nuova. Nei Mastini ci sono ragazzi che già conosco ed è arrivato un allenatore che sicuramente è molto carismatico, esperto e può insegnarmi qualcosa. Inoltre, studiando biostatistica a Milano sarei anche comodo con gli allenamenti presso il Forum».

Un altro ragazzo che approda alla “corte” di Tom Barrasso è Leonardo Della Torre: difensore diciottenne, preveniente dal Chiasso e di scuola svizzera a livello giovanile. Anche lui potrà imparare a conoscere la IHL e allenarsi con giocatori più esperti dai quali poter carpire qualche caratteristica.