Gli studenti costruiscono la scuola a Velate e trovano un tesoro

Anche quest’anno la primaria Settembrini di velate è ripartita con entusiasmo grazie alle settimana d’accoglienza “Star bene a scuola” di cui sono stati protagonisti i bambini, coinvolti in un progetto interdisciplinare coloratissimo.

L’accoglienza alla Settembrini non viene proposta come un’attività straordinaria, legata all’unicità .di un momento, ma come il primo passo di una pratica didattica ordinaria, fondamentale per l’avvio di un nuovo anno scolastico. Alla Settembrini l’accoglienza è una priorità, ma non soltanto ad inizio d’anno perché “La scuola è una bellissima storia da costruire insieme” …

Costruire insieme la scuola: proprio a questo si sono dedicati i piccoli alunni, collaborando per realizzare un meraviglioso racconto, fatto dai ricordi dell’estate appena trascorsa, dalla felicità del ritrovarsi e dalle aspettative per ciò che vivranno insieme.

L’entusiasmo non si è certo spento con l’avvio di questa seconda settimana di scuola perché i bambini della Settembrini hanno trovato ad attenderli una piacevole sorpresa: una caccia al tesoro didattica ed interdisciplinare, con quesiti da risolvere ,un divertentissimo laboratorio di robotica ed un tesoro davvero speciale da trovare. Il tutto realizzato per proporre in modo diverso, ma altrettanto formativo le prove d’ingresso d’inizio d’anno.

Tutte le attività didattiche della Settembrini trovano la loro realizzazione non solo negli spazi interni, ma anche nel territorio circostante visto come contenitore di forti emozioni dalle quali scaturisce la voglia di arricchire sempre più il proprio bagaglio di conoscenze. In questo modo la scuola è elemento collante con il borgo, ricco di siti naturalistici e storici di Velate per un sostegno vicendevole e per una valorizzazione reciproca.

Il clima sereno e collaborativo che caratterizza la primaria di Velate ha permesso a tutti gli studenti di esprimersi liberamente e consolidare il senso di appartenenza alla scuola Settembrini e il suo valorizzare le ricchezze del passato attraverso una didattica innovativa.