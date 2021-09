Il besozzese Simone Ferraro trionfa ai mondiali di triathlon in Slovacchia

Trionfo targato Varesotto, nello specifico Besozzo, ai mondiali di triathlon a Samorin, in Slovacchia, nel circuito Challenge 70.3. L’atleta della FTM Team Simone Ferraro la scorsa domenica, 29 agosto, si è infatti aggiudicato il primo posto nella categoria 35-39 anni (34esimo miglior risultato su 388 nella classifica complessiva).

«Non me lo sarei mai aspettato. Che dire? Sono “stra-soddisfatto” di questo risultato». Queste le prime parole a caldo, anzi caldissimo, di Ferraro dopo aver percorso 1,9 chilometri a nuoto, 90km in bici e la mezza maratona da 21 km in 4:12:13.

«Adesso ho ancora un obiettivo, ad ottobre, si tratta dell’Ironman a Mallorca» aggiunge l’atleta, consapevole che nella leggendaria gara le distanze da percorrere saranno il doppio di quanto fatto appena qualche giorno fa in Slovacchia: «Ho partecipato alla gara di domenica come allenamento per l’Ironman di ottobre, la mia gara-obiettivo. E devo dire che è andata bene, mi sono tolto una bella soddisfazione che mi dà la giusta carica a vedere per il futuro. Non è stato facile e non sarà facile neanche a Mallorca, soprattutto dovendo incastrare gli impegni sportivi nell’attività lavorativa (F&T Immobiliare Varese, ndr) ma ho la fortuna di avere al mio fianco una grande squadra, il mio allenatore e Lara» a cui va la dedica più importante: “nonostante la distanza mi incita sempre a dare il massimo e mi sorregge in tutti gli allenamenti».

(la premiazione)