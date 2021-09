Incidente all’alba a Mesenzana, un furgone va fuori strada e si ribalta

Incidente stradale questa mattina all’alba a Mesenzana, sulla via Provinciale.

Attorno alle 6, per cause in corso di accertamento, il conducente di un furgone ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e ribaltandosi.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino. Intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza l’automezzo.

Non si registrano feriti.