Incidente sull’autostrada A9: sei feriti, tra loro due bambini

Incidente stradale con più veicoli coinvolti all’altezza dello svincolo Origgio.Uboldo, sulla autostrada A9.

È successo poco prima delle 14.30, l’autostrada è stat chiusa per oltre un’ora verso Milano per consentire i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il 118 e mezzi dei vigili del fuoco inviati dal distaccamento di Saronno. L’incidente ha coinvolto un’auto, un furgone e un mezzo pesante.

Sono state impegnate cinque ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. Sono sei le persone coinvolte, tra cui alcuni bambini. I pompieri sono intervenuti per estrarre alcune persone bloccate a bordo.

La situazione più grave è quella di una 63enne in “codice rosso” (in pericolo di vita) per trauma cranico e alla schiena, portata all’ospedale di Legnano.

Feriti ma non in pericolo di vita – “codice giallo” – un 40enne portato al Circolo di Varese, una 38enne portata al Sant’Anna di Como, un 35enne a Legnano. Trauma al volto anche per un bimbo di 3 anni e un bimbo di 4 mesi, entrambi trasferiti a Legnano (il più piccolo è ferito in modo lieve).

Il blocco della circolazione ha subito generato una lunga coda di mezzi sulla carreggiata direzione Sud, proprio all’altezza dello svincolo Origgio-Uboldo. Al casello di Saronno si è creata coda in uscita ed è consigliabile uscire ancora prima o imboccare Pedemontana e raggiungere la A8

Sulla viabilità ordinaria, tra Saronno e Origgio, si è registrato anche un incidente con auto e moto che ha rallentato la circolazione sulla Provinciale 233 “Varesina”.