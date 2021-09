Intitolata a Mario Vallerini la sezione dell’Arma aeronautica di Cadrezzate con Osmate e Angera

Sabato 4 settembre si terrà l’inaugurazione della sezione dell’Associazione dell’Arma aeronautica di Cadrezzate con Osmate e Angera intitolata al pilota Mario Vallerini. L’evento si terrà al Parco comunale a Lago (dietro alla chiesa di santa Margherita).

La manifestazione comincerà alle 14 con il saluto delle autorità e la presentazione della sezione. Si potrà poi osservare l’esposizione fotografica e i modelli di aerei ed elicotteri del museo Volandia. Si terrà inoltre una dimostrazione di droni, dove verranno illustrati i modi in cui vengono utilizzati per il servizio pubblico.

All’evento parteciperanno anche l’Aero club Adele Orsi “Volo a vela Calcinate del Pesce”, l’associazione aeromodellistica Ali Ticino, e il gruppo Flying team parapendio a motore.

Mario Vallerini, cadresmatese di nascita, è stato un sergente maggiore dell’aeronautica morto il 19 dicembre 1941 durante una delle tante sue missioni di guerra. Il suo aereo (S.M.79), di ritorno da Malta, per motivi tecnici si schiantò in Puglia, precisamente nel comune di Noci (in provincia di Bari). Il corpo fu trasferito e sepolto inizialmente nel cimitero di Gioia del Colle. Dopo varie procedure burocratiche la salma fece ritorno a Cadrezzate, dove tutt’ora riposa. Mario Vallerini è stato Insignito della Medaglia d’argento al valor militare. A lui è intitolata la scuola elementare di Cadrezzate con Osmate.

L’inaugurazione della sezione dell’Associazione dell’Arma aeronautica di Cadrezzate con Osmate e Angera sarà anche un momento per ricordare Pietro Paolo Ruspini, amante del volo, pilota di aerei per trasporto civili, assessore all’Ambiente ed ecologia del Comune di Cadrezzate ed Osmate e direttore del Consorzio per la salvaguardia e tutela del Lago di Monate.