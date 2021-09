La dedica speciale per la vittoria del Varese: “Siamo tutti con Gazo”

Una vittoria importante per il Varese a Lavagna, ma una dedica che ha ancora più valore. Mister Ezio Rossi spiega perché il successo di oggi per la squadra è molto importante: «Non ne abbiamo voluto parlare fino a oggi, ma da mercoledì mattina Gazo è in ospedale per un problema serio. La squadra, oltre alle motivazioni per l’esordio di campionato, ha voluto fare una grande prestazione per lui, che per noi è un elemento fondamentale».

Riguardo alla gara, mister Rossi commenta: «Partita a due facce: primo tempo bello, nel quale abbiamo giocato tutti e due bene. Nella ripresa è invece stata una battaglia, Di Renzo poteva chiuderla e invece l’infortunio di Parpinel ci ha costretto a cambiare gli equilibri forzando l’ingresso di Cantatore che non era ancora pronto. Loro l’hanno messa in bagarre e noi abbiamo ribattuto sempre. Diciamo che è stata una partita che ci ha messo alla prova sotto diversi aspetti: tecnici e caratteriali. Abbiamo avuto la forza di reagire e ci sono tante note positive. Portiamo a casa tre punti dalla Liguria che non è mai semplice. La Lavagnese sono sicuro che farà un ottimo campionato».

Anche capitan Francesco Mapelli ha un pensiero particolare per Gazo: «Abbiamo avuto una grande motivazione in più e questa vittoria è per Francesco Gazo. Lo sentiamo sempre vicini, lo aspettiamo e non vediamo l’ora di averlo ancora tra di noi. Prima della partita ci siamo guardati e ci siamo detti che dovevamo dare ancora qualcosa in più. Sulla gara: siamo stati bravi a ribaltarla, abbiamo creato tanto e credo che il risultato sia stato meritato. Nella ripresa è stata più agonistica ma abbiamo ribattuto colpo su colpo. Sul rigore anche l’arbitro mi ha detto che è stato un fischio “leggero”, ho chiesto spiegazioni ma non mi è sembrato di fare fallo».