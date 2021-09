La denuncia di Luca Rossi di Forza Busto: «Al Parco Comerio giochi pericolosi per i bambini»

Il candidato consigliere della lista Forza Busto-Civici, liberali e popolari, Luca Rossi va all’attacco dell’amministrazione dopo aver visto un bambino farsi male al parco Comerio di via Magenta a Busto Arsizio: «Quei giochi sono marci e sono un pericolo. Bisogna fare qualcosa al più presto e mi chiedo come mai il gestore del bar del parco non si sia mosso per evitare che qualcuno si faccia male».

L’area è gestita da un’associazione che ha vinto il bando di Agesp, capitanata dal presidente del Duc Matteo Sabba, oggi candidato consigliere comunale nella lista civica di Antonelli.

Parole dure quelle del candidato, ex-presidente del Parco Alto Milanese: «Quando mi insediai come presidente la prima cosa che feci fu quella di sostituire i giochi del parco – ricorda e prosegue -, la sicurezza dei bambini prima di tutto, soprattutto ora che sono tornati a popolare e rendere vivi i nostri parchi dopo i divieti dei mesi scorsi».

L’episodio che ha fatto arrabbiare Rossi riguarda un bambino che martedì ha rischiato di farsi male: «Un amico mi ha informato della situazione. Suo figlio ha rischiato di perdere due denti a causa delle condizioni in cui si trovano quei giochi. Bisogna intervenire prima che succeda qualcosa di peggiore».