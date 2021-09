La moda omaggia Dante Alighieri al museo di Castiglione Olona

Prosegue fino al 26 settembre a Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi) la mostra “Dal Diario Italiano”, personale di Ivan Turetskyy inserita nel percorso museale della storica dimora del Cardinal Branda Castiglioni (1350-1443) e patrocinata dal Comune di Castiglione Olona.

Per promuovere ed approfondire la conoscenza delle opere del maestro ucraino, gli organizzatori dell’esposizione, l’Associazione Artemilo1941, hanno previsto una serie iniziative collaterali in grado di abbracciare diversi ambiti artistici come fotografia, danza, poesia e scrittura rivolte a un pubblico eterogeneo.

Nel pomeriggio di sabato 18 settembre i lavori post futuristi di Turetskyy saranno la scenografia dell‘iniziativa “La moda omaggia Dante Alighieri”, shooting fotografico organizzato in concomitanza con Milano Fashion Week dove tre meravigliose modelle sfileranno e poseranno con incredibili abiti realizzati per omaggiare il Sommo Poeta.

L’appuntamento è dalle ore 16.00 ed aperto a tutti i visitatori del museo ai quali l’Azienda Agricola Green Fantasy di Castiglione Olona offrirà anche un piccolo rinfresco.

Ingresso museo € 3,00 con green pass obbligatorio.

Per informazioni: tel. 0331.858301 (Ufficio Cultura)