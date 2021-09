La pedalata lungo il Bardello, due comunità unite dalla ciclabile

Sono partiti da due paesi diversi per arrivare al ritrovo: il ponte sul fiume Bardello lungo la pista ciclabile che unisce i due paesi.

Galleria fotografica La camminata sulla ciclabile fra Cocquio e Besozzo 4 di 8

Un evento cha ha visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno sfidato il tempo non proprio ottimane per darsi appuntamento in un luogo “di mezzo“, fino a qualche anno fa quasi dimenticato e raggiunto da qualche pescatore solitario, oggi riportato in vita grazie alla pista ciclabile che collega i due paesi lungo una valletta ricca di suggestioni dal sapore storico: la presenza dell’antico mulino, strade che si perdono nei campi e nel verde dei prati.

All’iniziativa era presente l’amministrazione comunale di Cocquio Trevisago e Besozzo che hanno voluto celebrare l’incontro die queste due comunità partite ciascuna dal proprio paese per arrivare sul ponte.

Alla fine il momento ha rappresentato un’unione ricreativa fra i due comuni, e gli amministratori hanno ricordato come le piste ciclabili siano un modo per fare turismo nel territorio. la ciclabile nel 2022 arriverà fino a Gemonio e da lì a Cittiglio, collegandosi col tratto già esistente che porta fino a Laveno Mombello.