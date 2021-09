Dopo la terza media: serata di orientamento all’auditorium di Gavirate

Proseguono le attività proposte dal servizio Informagiovani/Informalavoro del Comune di Gavirate a favore delle famiglie e degli studenti studenti frequentanti le classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado che si trovano tra qualche mese a dover effettuare la scelta formativa dopo la “Terza Media”.

Venerdì 1 ottobre, dalle ore 20.15 presso l’Auditorium del Comune di Gavirate, Via E. Fermi, 14 avrà luogo una serata informativa riservata ai genitori. Un orientatore qualificato fornirà strumenti e informazioni utili per una scelta consapevole e mirata sul futuro percorso scolastico che tenga in considerazione le competenze e le aspirazioni dei ragazzi e, in particolare, sul delicato ruolo di genitori.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi presso l’Ufficio InformaGiovani/InFormaLavoro del Comune di Gavirate, entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 1° ottobre 2021 con le seguenti modalità:

– telefonando al n. 0332 748281

– scrivendo alla e-mail informagiovani-informalavoro@comune.gavirate.va.it

ed indicando le proprie generalità nonchè la scuola frequentata dal proprio figlio.

Considerato che a causa della normativa Covid, i posti disponibili all’Auditorium Colmunale sono limitati, la precedenza verrà assegnata ai genitori dei ragazzi frequentanti l’Istituto Comprensivo “Carducci” di Gavirate.

Si evidenzia che in ottemperanza alla normativa Covid-19 vigente, per partecipare sarà obbligatorio esibire il proprio “green pass” ed indossare la mascherina