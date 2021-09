Laboratorio di bolle di sapone e cicloinstallazione, al Parco Alto Milanese un weekend di eventi

Sabato 4 settembre al Parco Alto Milanese, area Baitina, pomeriggio Burbrujas con il laboratorio di bolle di sapone e molto di più. L’appuntamento è dalle 16 alle 18 ed è a cura di Marta Caja di Teatro nel Bosco.

Attività all’aperto, gratuita, per tutta la famiglia. Non è necessaria la prenotazione. Saranno garantiti i distanziamenti.

Domenica 5 settembre, dalle 11 alle 19 è in programma l’evento “Cicloinstallazione per velocipedi sonori”, una grande istallazione interattiva per giocare con macchine realizzate con parti di biciclette, un grande allestimento sonoro.