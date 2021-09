L’Anpi di Fagnano contro il post di un candidato del centrodestra: “Parole vergognose”

La condotta sui social dei candidati alle prossime elezioni amministrative sembra essere sempre più al centro dell’attenzione da parte di partiti, associazioni o singoli che non mancano di segnalare quando i comportamenti di alcuni, tra le centinaia di candidati sindaco e consiglieri, superano il livello di guardia.

È capitato ad un candidato del Movimento 5 Stelle di Busto Arsizio che aveva scritto insulti nei confronti di Giorgia Meloni ed ora potrebbe capitare ad un candidato consigliere (in quota Lega) della lista di centrodestra che sostiene il candidato sindaco Luciano Almasio a Fagnano Olona.

A segnalare il fatto è l’Anpi cittadina che in una nota se la prende con un commento su facebook, risalente all’estate del 2018, nel quale il candidato in questione (L.C. le iniziali) avrebbe postato una foto che mostrava i cadaveri di tre bambini vittime di un naufragio nel Mediterraneo, in braccio ad alcuni uomini con un commento sprezzante: «Smarriti tre Cicciobelli. Ops…già trovati». Il commento metteva in dubbio l’originalità della foto, ipotizzando si trattasse di un fotomontaggio.

Di seguito il comunicato dell’Anpi

In occasione delle imminenti elezioni amministrative, previste nei giorni 3 e 4 ottobre prossimo, la sezione fagnanese della “Associazione Nazionale Partigiani di Italia’’, in coerenza con quanto espresso dalle “Associazioni Antifasciste e della Resistenza’’, rivolge un appello agli elettori affinché sostengano candidati/e decisi a difendere i valori di libertà, democrazia, antifascismo e rispetto della dignità della persona contenuti nella Carta Costituzionale.

Questa esortazione non ha nulla di rituale o retorico, soprattutto alla luce di prese di posizione (post su facebook che descriveremo in seguito) vergognose da parte di un soggetto ora candidato della lista fagnanese di “centrodestra’’. Un “post’’ indegno e ancora di più lesivo ed incompatibile con una candidatura alla carica di consigliere. Ignobile per qualsiasi essere umano ma ancora di più indecente per un’alleanza politica che si propone di amministrare il paese.

Il post, pubblicato dal candidato L.C., mostra una spiaggia con tre adulti, si presume immigrati, con in braccio tre bambini morti, si presume annegati. Il commento è “smarriti tre Cicciobelli..ops, già trovati’’.

Poco importa se la foto sia autentica o sia una “posa’’, non lo sappiano e non ci interessa. Ciò che conta è che i bambini , tanti, troppi, sono morti e continuano a morire nelle varie zone di guerra: sotto bombardamenti, in scontri armati, attentati, annegati per scappare da una vita d’inferno. Ancora più numerosi sono i feriti gravi, i mutilati. Con la vita e la morte dei bambini non si scherza, il sarcasmo di questo tenore non è possibile, non è ammesso a Fagnano Olona. Restiamo umani!