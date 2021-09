L’appello dei residenti di via Salve Regina a Varese: “Allagamenti continui, fate qualcosa”

«Ancora una volta, a causa di un nubifragio, via Salve Regina a Varese, si ritrova in condizioni pietose e, soprattutto, pericolose!». Comincia così il messaggio inviato da alcuni residenti della via che si trova in zona Rasa.

«La ghiaia, della quale è composto il 90% della strada, si riversa sulla curva che si immette su via Provinciale creando un pericolo per automobilisti, motociclisti ed eventuali biciclette – spiegano i residenti -. La situazione è già stata segnalata più e più volte dalle famiglie residenti nella via, senza mai alcuna soluzione definitiva».

«Anche questa mattina, dopo i temporali di questa notte, si possono evincere le problematiche, che sono sempre le stesse. I residenti chiedono nuovamente con urgenza un intervento perentorio definitivo per salvaguardare l’incolumità di tutti».