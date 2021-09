Lite nella notte a Lonate Pozzolo, spari di pistola (ad aria compressa) e coltellate

Lite tra due persone, nella tarda serata di domenica, a Lonate Pozzolo in via Bergamo con intervento dei Carabinieri. Inizialmente si era pensato ad una sparatoria ma l’arma da fuoco in questione era una pistola ad aria compressa utilizzata per sparare pallini di gomma contro l’avversario da parte di uno dei due duellanti.

I protagonisti sono un ragazzo di 33 anni di Lonate Pozzolo e uno di Samarate di 31 anni, entrambi denunciati per lesioni dai Carabinieri della stazione di Lonate, appartenenti alla Compagnia di Busto Arsizio. I militari giunti sul posto si sono trovati davanti un ragazzo, accompagnato dalla fidanzata, che ha raccontato di essere stato aggredito a colpi di pallini da un altro soggetto che in quel momento non era più sul posto.

L’altro è stato trovato più tardi in Pronto Soccorso a Gallarate con una ferita da arma da taglio, fortunatamente non grave, probabilmente inferta con una lama dal 33enne per difendersi. Le motivazioni della lite sono ancora da ricostruire, le testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti sono apparse piuttosto confuse visto anche lo stato psichico delle persone coinvolte, probabilmente sotto effetto di sostanze.