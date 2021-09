A Lozza le pratiche edilizie si presentano on line

Da questa settimana in Comune a Lozza le pratiche di edilizia si possono presentare direttamente online, attraverso il nuovo Sportello Unico Online per l’Edilizia, raggiungibile dal sito web del Comune.

“Il nuovo portale fornisce anche le informazioni necessarie per la presentazione di ciascuna istanza, tra cui l’iter amministrativo previsto, la normativa di riferimento e i costi, e permette di visionare costantemente lo stato di avanzamento della pratica”. Così Matteo Acchini, consigliere comunale a Lozza, delegato all’innovazione amministrativa.

Soddisfatto il sindaco Giuseppe Licata: “Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione delle procedure comunali e di semplificazione burocratica del rapporto tra Ente e cittadini. Tra le innovazioni già realizzate negli anni passati, le iscrizioni e i pagamenti online dei servizi parascolastici, l’APP comunale con vari servizi tra cui le notifiche dei rifiuti da esporre nel giorno, i nuovi applicativi gestionali in modalità “cloud” attraverso i quali il personale lavora anche da casa.

I piccoli Comuni – conclude Licata – vivono un’epoca caratterizzata dalla carenza di risorse economiche e di personale. Per questo è quanto mai utile ricorrere alle nuove tecnologie, al fine di garantire ai propri cittadini servizi efficienti, economici e al passo con i tempi. Fondamentale è la disponibilità dei dipendenti comunali ad affrontare l’introduzione di innovazioni che modificano spesso radicalmente il modo di lavorare. Anche a loro va il mio ringraziamento”.