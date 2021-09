Mastini, anche Federico Cordin comporrà le linee di attacco

Ecco Federico Cordin, una piacevole e gradita permanenza in giallonero. Siamo praticamente in fondo alla composizione del roster varesino per la stagione di IHL che sta per iniziare ed è arrivata la conferma anche di Federico Cordin.

In questo modo il neo coach Tom Barrasso potrà avere maggiore scelta nella composizione delle line-up offensive, le quali stanno proprio prendendo forma in questi giorni, allenamento dopo allenamento.

Federico Cordin ha all’attivo una stagione (la scorsa) in cui ha dimostrato impegno, dedizione e attaccamento alla maglia nonostante il giocatore sia in prestito da Torre Pellice. Sul ghiaccio ha sempre lottato, gettandosi anche su dischi apparentemente persi che ha saputo trasformare in assist per i compagni o addirittura in rete vincente.

Si è fatto subito voler bene dai compagni, inserendosi in uno spogliatoio compatto e unito, mettendosi a disposizione del team e dimostrando una certa costanza di rendimento. A volte è il caso di “portare acqua“ ai compagni, altre volte è importante porsi nelle migliori condizioni per “riceverla“. Lui non si è tirato indietro e ha costituito una piacevolissima sorpresa per molti. Per

questo è apprezzato in squadra, sul ghiaccio e fuori.

Il ragazzo, ventiquattrenne, ha saputo più volte risultare decisivo sia in fase di assist che di marcatura. Per sua indole non ha numeri stratosferici: è quel giocatore che magari appare meno di altri nel corso del match ma che quando non c’è se ne avverte la mancanza. Per capire l’importanza del ragazzo nell’economia del gioco basta vedere il tabellino a fine partita: in un modo o nell’altro il

suo nome possiamo dire che c’è praticamente sempre.

“Di Federico Cordin, dalla scorsa stagione ci portiamo ancora dentro la gioia di alcune reti decisive che hanno fatto sussultare gli animi del tifo giallonero. La speranza è che quest’anno il giovane attaccante possa ripetersi con maggior frequenza, regalando gioie ai compagni e al pubblico“, dicono dalla società sportiva.