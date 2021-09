Nizzolina e Prospiano, tornano le sagre, ma con Green Pass

Sono da sempre appuntamenti fissi per tutta la valle Olona: le sagre di settembre, che uniscono le celebrazioni religiose e i momenti di raccoglimento dei fedeli, con la possibilità di ritrovarsi con i propri compaesani davanti ad un piatto fumante.

Nel 2020 la pandemia aveva impedito l’organizzazione delle feste, lasciando spazio soltanto alle preghiere e alle sante Messe, ma quest’anno si tornerà a sorridere anche per i momenti di svago, sotto il cielo delle due frazioni.

La novità sarà la rilevanza del Green Pass per accedere alle cene proposte dai volontari dei due gruppi: un accorgimento che permetterà di essere “in regola” con le disposizioni ministeriali.

Nizzolina

La chiesa di santa Maria Nascente di Nizzolina

A Nizzolina, frazione di Marnate, si tiene l’attesa e sentita celebrazione dedicata a santa Maria Nascente. Il primo appuntamento sarà sabato 4 settembre alle 21 nel piazzale della chiesa, quando la corale MusiCoMozart intratterrà i presenti (ingresso libero con prenotazione in biblioteca).

Domenica 5 settembre alle 10 si terrà la santa Messa solenne, seguita da un pranzo comunitario in oratorio, all’aperto. La possibilità di mangiare assieme sarà riservata ad un massimo di cento persone in possesso di Green Pass.

Le celebrazioni religiose proseguiranno i giorni seguenti, con la Messa in santa Maria Nascente per anziani e ammalati, prevista martedì 7 settembre alle 15, e la Messa al cimitero in ricordo dei defunti, che si terrà giovedì 9 settembre alle 20.30.

Prospiano

Il santuario della Madonna dell’Albero di Prospiano

Anche il santuario della Madonna dell’Albero è pronto a riaprire le porte per la festa della frazione prospianese, attesa e legata alle tradizioni del territorio.

Si inizia venerdì 3 settembre in chiesa parrocchiale, con il concerto d’organo del maestro Paolini.

Alle 18.30 di sabato 4 settembre in santuario si terrà la santa Messa, presieduta da don Giuseppe Lazzati, che saluterà la comunità di fedeli.

A seguire, inizierà il primo momento “mangereccio” della festa, che permetterà ad un massimo di 130 persone con Green Pass di cenare all’aperto. Sarà disponibile anche il servizio d’asporto: in entrambi i casi è necessario prenotare al 348/4726827 oppure al 349/8382464.

Il giorno successivo il santuario vedrà la celebrazione della prima Messa del nuovo Parroco, don Pierluigi: appuntamento per domenica alle 10. Nel pomeriggio si terranno i Vespri alle 16.30 e la santa Messa serale alle 18.

Per il pranzo di domenica sarà sempre possibile mangiare nell’area intorno al santuario, presentando il Green Pass e prenotando ai numeri indicati.

Un altro momento importante sarà quello del lunedì: dopo la benedizione dei bambini delle 16 e il successivo rosario, si terrà la tradizionale benedizione delle auto, con il corteo di auto che porterà la statua della Madonna nella chiesa di Prospiano.

Per tutta la settimana successiva, lì si terranno momenti quotidiani di preghiera, fino a domenica 12 settembre, quando la statua verrà riportata in santuario.

Questi i programmi delle due feste, un nuovo importante inizio dopo la sosta per il Covid: “piccoli passi per una ripartenza“, come recita il programma nizzolinese.