I nuovi volontari dell’antincendio boschivo della Valcuvia

È terminato con entusiamo generale nonostante le condizioni meteo proibitive il secondo Corso per Operatori AIB residenziale di primo livello, realizzato da Comunità Montana Valli del Verbano e COAV, il Coordinamento AIB dell’ente.

A quota 1000 metri nella Colonia CAI dell’Alpe Cuvignone, 24 nuovi Volontari hanno meritatamente acquisito lo status di operatori AIB, come i 27 colleghi dell’edizione di luglio. Quasi 60 ore di corso distribuite in due successivi week end residenziali alloggiati in una struttura incastonata in un ambiente superbo tra abeti e boschi di faggio.

Nulla ha fermato il corso, che dopo un primo fine settimana di sole ha registrato, per il secondo, condizioni meteo proibitive.

L’ultima manovra tecnica di stendimento di linee d’acqua in quota è stata realizzata con successo nonostante il vento teso soffiasse sui crinali a 80km/ora, una fitta nebbia salisse veloce dai valloni esposti e la temperatura fosse di 7°. Mani e viso dei ragazzi gelati come fosse inverno ma entusiasmo a mille. Situazioni meteo estreme come quelle che si incontrano negli incendi invernali alpini, quasi come a seguito di una regia programmata.

Da parte di ACADEMY, il progetto scuola di formazione AIB che COAV sta realizzando in questi mesi, un grazie di cuore al Presidente di Comunità Montana Simone Castoldi e all’Assessore PC/AIB Marco Fazio per il totale appoggio e sostegno non solo istituzionale. Grazie ai Formatori, quelli interni di Academy con i DOS Dario Bevilacqua e Alessandro de Buck, il Coordinatore Coav Paolo Vistalli, il Resp.Aib di Comunità Montana e Direttore del corso Fabio bardelli, ma anche agli esterni venuti a completare uno Staff di alto profilo, in primis l’irriducibile Valentino Graiff VVFF Trento, Marco Pistocchini tecnico forestale di Parco Campo dei Fiori, i VVF di Varese e Verbania, i CCFF Coordinati dalla sede di Varese, Angelo Campoleoni con il suo expertise cartografico, Davide Ambrosetti per le radiocomunicazioni. Un grazie particolare ai componenti del tavolo tecnico di Coordinamento COAV per l’innarrestabile volontà e capacità operativa e strutturale che qui doverosamente nominiamo: Massimo Bertolin, Stefano Ferrini, Celestino Mazzolini, Alessandro Felli, Marco Rossi, Paolo Zanini, Renato Parapini, Antonio Magaro’, Dante Bezzolato.

Altrettanto doveroso ringraziamento alla Sezione “ANA“ Alpini di Varese capitanati da Stefano Fidanza, una garanzia quando si parla di logistica, che hanno gestito magistralmente i servizi di vitto e alloggio. Grazie a pilota e tecnico dell’elicottero regionale che con grande passione hanno svezzato all’esperienza del volo i nuovi Volontari.

E ancora bello avere tra noi amici volontari di altre regioni con i quali abbiamo condiviso campagne di spegnimento di incendi boschivi, venuti per portare la loro esperienza e affrancare ancor più l’amicizia instaurata. Insomma un grande lavoro di tante persone che ha permesso di raggiungere un risultato insperato di altissima qualità formativa e che inevitabilmente innesca nuove idee per il futuro