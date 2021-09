Openjobmetis sconfitta, coach Vertemati: “Ci siamo bloccati in attacco”

Sperava in un esordio migliore Adriano Vertemati, alla sua prima ufficiale sulla panchina della Openjobmetis. Invece la “sua” Varese ha incassato la sconfitta sul campo della Vanoli Cremona, subendo una rimonta che ha pochi risvolti positivi.

Il coach biancorosso non cerca scuse, riconosce i meriti degli avversari ma prova ad analizzare da dove è sorta questo ko: «Complimenti a Cremona perché ha mostrato una maggiore identità e compattezza nei momenti chiave della partita. Si è esaltata facendo cose semplici, creando il break, recuperando lo svantaggio e continuando a macinare. La partita ci è scappata tra le mani principalmente perché ci siamo fermati in attacco. Nel terzo quarto abbiamo pagato la mancanza di un creatore di gioco designato come può essere Kell. Con tre o quattro attacchi gestiti meglio probabilmente sarebbe andata diversamente».

«Sono partite di preseason – prosegue l’allenatore della Openjobmetis -, Cremona ha giocato senza tre americani, noi senza due giocatori, alla fine cerchiamo di fare quello che possiamo in questo momento. Ci prendiamo di buono solo partita di Jalen Jones, molto positivo dopo la lunga assenza, e la prestazione offensiva di Alessandro Gentile, chiamato a fare qualcosa di più che normalmente dovrà fare. Ci lecchiamo le ferite e pensiamo alla gara di mercoledì contro Sassari».