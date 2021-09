Paolo Grimoldi in visita ai leghisti a Cislago, Albizzate, Busto e Varese

La Lega schiera i “big” per la campagna elettorale delle prossime amministrative.

È fissato per domenica 12 settembre il tour nella nostra provincia dell’On. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e presidente della delegazione italiana all’Osce, nonché responsabile della campagna referendaria sulla Giustizia.

Grimoldi incontrerà i cittadini ai gazebo allestiti dai militanti della Lega in diverse località della provincia dove si va al voto.

Prima tappa: a Cislago, in piazza Manzoni, alle ore 9.00, a sostegno del leghista Gianluigi Cartabia (qui tutti i candidati di Cislago).

Successivo passaggio a a Busto Arsizio, al Museo del Tessile di via Galvani (angolo piazza San Michele), alle ore 9.45, a sostegno del sindaco uscente di centrodestra Emanuele Antonelli, per poi spostarsi ad Albizzate, in piazza IV Novembre, alle ore 10.45, a sostegno anche qui di un uscente, il leghista Mirko Zorzi.

Infine l’appuntamento finale a Varese, in via Del Cairo, alle ore 11.30., a sostegno della sfida del collega deputato Matteo Bianchi, che vuole scalzare il sindaco uscente (centrosinistra) Galimberti.