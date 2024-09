Anche le vie del commercio di Albizzate hanno messo in vetrina la solidarietà

Il progetto “Le vie del commercio“, che è ormai consolidato ad Albizzate, questa volta ha abbracciato l’evento “Camminando con Chiara”: una passeggiata fortemente voluta dal gruppo albizzatese “Camminiamo insieme”. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Albizzate e, in collaborazione con l’Assessore al commercio e alle attività produttive Cinzia Trombino, si è sviluppata l’idea di decorare le vetrine a tema.

Durante la camminata, infatti, è stato possibile passare per alcune vie, dove i commercianti hanno esposto sulle loro vetrine una locandina con brevi frasi di cittadini e di associazioni che hanno voluto ricordare Chiara o qualche loro caro, abbinate a delle farfalle che sono state realizzate a mano dal gruppo “Noi donne” di Albizzate e che sono state utilizzate anche sulle bacheche comunali, come decorazioni durante la festa e per i cagnolini che hanno partecipato alla camminata. Anche le attività non coinvolte direttamente nel percorso, per un totale di circa sessanta negozi, hanno esposto ugualmente il tutto sulle loro vetrine in segno di vicinanza.

L’assessore al commercio Cinzia Trombino sottolinea: “Come spesso accade, nel mio piccolo provo ad essere il più vicina possibile alle attività commerciali, cercando in tutti i modi di far sì che anche una minimo sostegno, anche solo morale, possa dar loro una mano. Lo scopo di questa iniziativa, oltre ad incentivare i cittadini a leggere le varie frasi sulle vetrine dei negozi e dare loro visibilità, è stato quello di creare un certo interesse intorno alla manifestazione. Il mio ringraziamento va a tutti i nostri commercianti che con la loro collaborazione hanno dato un grande contributo alla riuscita dell’evento. Sperando di non escludere nessuno, ringrazio gli amici di “Camminando insieme”, quelli della festa calabro-lombarda e il gruppo “Noi donne”. Un sentito grazie va anche a tutte le associazioni e alle persone hanno inviato le loro frasi anche in forma anonima oltre ai volontari che hanno lavorato nell’ombra, ma che ci sono sempre quando serve un aiuto. Ad Albizzate ultimamente le serrande si stanno alzando: oltre ai negozi storici, negli ultimi mesi abbiamo orgogliosamente inaugurato altre quattro nuove attività commerciali. Questo significa avere un paese vivo e in movimento e ricordo che nel 2022 è stato reintrodotto il regolamento per il sostegno al commercio in base al quale chi apre un’attività e ne ha diritto, può avvalersi di un incentivo da parte del comune”.

Chiosa il sindaco Zorzo: “Ringrazio l’Assessore al commercio Cinzia Trombino per l’ attivismo in crescita mostrato prevalentemente nell’ ultimo anno sostenendo a nome dell’ Amministrazione comunale le varie attività commerciali”.