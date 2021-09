Il Pd di Castellanza rinnova il sostegno a Mirella Cerini e a Partecipiamo

«Fra un mese voteremo per il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale. La grande novità delle prossime elezioni è già sotto gli occhi di tutti: una grande ammucchiata tra i partiti del centrodestra e figure autoreferenziali della scena politica castellanzese desiderose di assecondare le proprie manie di protagonismo, per prodursi nel solito “poltronificio” provinciale, fatto di spartizione di posti e cariche di rilievo».

Non usa mezzi termini Alberto Dell’Acqua, segretario cittadino del Pd di Castellanza che annuncia il rinnovato appoggio alla lista civica Partecipiamo che ricandida la sindaca uscente Mirella Cerini.

«Alle elezioni comunali del 2016, sostenendo la lista Civica Partecipiamo, come Partito Democratico di Castellanza avevamo fatto non uno ma due passi indietro, convinti che il nostro Comune – dopo 10 anni di malgoverno del centrodestra – avesse bisogno di ripartire non dalle tessere e dalle bandiere dalle persone, dalla collaborazione, dall’impegno e dalla partecipazione. A distanza di cinque anni restiamo orgogliosi di quella scelta. Castellanza è ripartita e i nostri militanti e sostenitori hanno sempre offerto il loro onesto e disinteressato contributo affinché questa possibilità si realizzasse. Pertanto alle prossime elezioni intendiamo riproporre questa scelta che si è già rivelata vincente in passato» – spiegano dalla sede dei Dem castellanzesi.

«Il nostro sostegno alla ricandidatura a Sindaco di Mirella Cerini nasce proprio da qui. Prima di tutto dalla nostra ferma opposizione alle logiche di spartizione dei nostri avversari: le aggregazioni fatte per vincere sono destinate a sfaldarsi e a far ripiombare le città nella ingovernabilità e nella paralisi».

L’altro motivo del loro sostegno è dato «dalla volontà di non interrompere il buon lavoro sin qui fatto al fine di permettere al Comune di guardare ancora avanti con fiducia e con la concreta speranza di conquistare importanti traguardi. A noi del Partito Democratico stanno molto a cuore una serie di tematiche sulle quali l’Amministrazione di Mirella Cerini e Partecipiamo ha investito, e siamo certi investirà anche in futuro, energie e risorse: ambiente, housing sociale, controllo di vicinato e città partecipata, recupero delle aree dismesse per arrestare il consumo di territorio, consulte dei giovani».

Alle prossime elezioni comunali, dunque, il Pd sosterrà Mirella Cerini e Partecipiamo «con 3 candidati pur non presentando il proprio simbolo nella competizione elettorale e invita caldamente tutti i propri elettori e simpatizzanti a sostenere con convinzione il progetto di Città che intendiamo realizzare per il futuro».