Il programma per Varese di Davide Galimberti è online nella nuova versione sfogliabile

E’ online il programma di Davide Galimberti nella nuova versione sfogliabile

Il programma è diviso in 18 macro aree, ognuna delle quali con una serie di azioni e progettualità previste.

Si parte dalla salute, tema imprescindibile in questa fase di ripartenza, per proseguire con sostegno; ambiente; sviluppo e lavoro; urbanistica; manutenzione e lavori pubblici; scuole; sicurezza; partecipazione e quartieri; cultura; sport e benessere; turismo; giovani; digitalizzazione; diritti; integrazione; risorse e patrimonio; legalità.

Nella premessa di Galimberti il punto di partenza essenziale: “Partiamo dalle cose che non leggerete più: in questo programma non si leggeranno temi che hanno inondato i programmi degli ultimi 25 anni e che si ripetevano perché non venivano mai risolti, come l’accesso dall’autostrada in città, l’illuminazione, il Palaghiaccio, le Stazioni, la Caserma, piazza Repubblica e tante altre. Oggi, in forza dell’esperienza maturata in questi anni, la nostra coalizione si concentra sui prossimi anni e sul futuro di Varese. Un futuro che sarà ancora più verde, sportivo, attrattivo, attento ai più fragili. Per una città che ha iniziato a muoversi verso una migliore qualità della vita, uscendo dall’immobilismo di anni e diventando protagonista di iniziative importanti in ambito culturale, sociale ed economico”.

Potete sfogliare il programma cliccando su questo link