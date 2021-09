Il Rotary Club Ticino e la bellezza del conoscere

Ieri sera – mercoledì 15 settembre – il Rotary Club Busto Gallarate Legnano “Ticino” ha tenuto una riunione conviviale presso i locali del ristorante “Da Annetta” a Capolago di Varese.

Il tema della serata era “La bellezza del conoscere — Musica e natura”. Relatore dell’evento è stato il Professore Roberto Nazari, laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna con una tesi in Discipline della Musica. È stato insegnante di Musica presso Scuole Statali ed ha realizzato e composto numerose colonne sonore per documentari di arte, storia e natura, alcuni dei quali vincitori di premi internazionali.

Immagini e suoni sapientemente combinati per una serata affascinante. Il Prof Nazari sostiene che “La bellezza va coltivata. I nostri occhi, la nostra mente vanno continuamente portati a meravigliarsi in una continua curiosità. Così cresce la passione, importante per la nostra vita di tutti i giorni”.

Ad termine della serata si è proceduto alla spillatura della nuova socia Annalisa.