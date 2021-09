Supercoppa: Openjobmetis – Banco Sardegna in diretta da Masnago

Seconda partita di Supercoppa Italiana per la Openjobmetis, che riapre ai tifosi le porte della Enerxenia Arena. Varese sfida il Banco di Sardegna Sassari con palla a due fissata per le ore 19 di mercoledì 8 settembre. Seguite e commentate con noi la partita, azione dopo azione, nel liveblog di VareseNews: per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.