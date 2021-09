Toninelli e Cenci a Busto Arsizio per sostenere Maggioni e i 5 Stelle

Il consigliere regionale Roberto Cenci e l’ex-ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli saranno a Busto Arsizio per sostenere la campagna elettorale della lista del Movimento 5 Stelle e del candidato sindaco del centrosinistra Maurizio Maggioni.

L’appuntamento è per sabato 25 settembre in via Milano, davanti al gazebo del movimento. Si parlerà di economia circolare, gestione dei rifiuti e bonus 110%.