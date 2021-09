Torna la rassegna “Incontri chitarristici e mandolinistici bustesi”

Come ogni anno la storica orchestra dei Mandolinisti Bustesi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, offre alla città di Busto Arsizio il proprio concerto. L’appuntamento si rinnova all’interno della rassegna “Incontri chitarristici e mandolinistici Bustesi” e verrà eseguito presso la Sala Pro Busto di via C. Battisti sabato 2 ottobre con inizio alle ore 21.00.

Questo concerto riveste per i Mandolinisti Bustesi un significato particolare perché è il primo concerto che eseguono a Busto Arsizio dopo la pausa forzata di quasi due anni dovuta alla pandemia. Il programma che verrà proposto dall’orchestra diretta dal maestro Giacomo Ferrari afferma il grande valore storico e artistico della tradizione mandolinistica italiana che prosegue nell’opera dei nostri moderni compositori e testimonia l’internazionalità della musica per strumenti a plettro.

Si potrà ascoltare dunque musiche di Giuseppe Anelli, Alessandro Savoja, Ennio Morricone, Scott Joplin e Claudio Mandonico. Una serata di grande interesse artistico per la quale i Mandolinisti Bustesi auspicano la consueta partecipazione dei propri appassionati e di quanti vogliono condividere la ripresa del loro percorso che giunge quest’anno ai 116 anni di vita.

La partecipazione al concerto è gratuita ma, in ottemperanza alle norme anti Covid-19, è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.

Prima dell’ingresso, secondo le norme vigenti, verrà controllata la validità del GREEN PASS.